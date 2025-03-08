مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة المقاولون بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.