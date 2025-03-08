حقوق إنسان النواب: السيسي طمأن المصريين على مستقبل بلادهم وأنها في أيدي أمينة

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية حملت رسائل طمأنة واضحة للمصريين، حيث أكد الرئيس أن مصر تدار بحكمة والتزام، مشددًا على أن القوات المسلحة تقوم بدورها الوطني في حماية الوطن، ما يعكس حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها البلاد.

وأضافت إسحق في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على أن وحدة الصف المصري ووقوف الشعب خلف قيادته السياسية كان لهما الدور الأكبر في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تحمل دلالات مهمة حول قوة الجبهة الداخلية المصرية وصلابة تماسكها.

وأوضحت إسحق أن خطة إعادة إعمار غزة التي أعدتها الدولة المصرية وتحظى بدعم دولي تمثل خارطة طريق واضحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشددةً على أن هذه الجهود تعكس التزام مصر التاريخي بدعم الأشقاء الفلسطينيين، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وثمنت اسحق توجيه الرئيس السيسي التحية والتقدير للشعب المصري على وعيه ووقوفه صفا واحدا خلف الدولة المصرية، مؤكدة أن هذا التلاحم الشعبي يعكس مدى إدراك المصريين لمسؤولياتهم الوطنية، وهو ما يعد عاملا رئيسيا في مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية.