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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرينة السيسي: سأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقا لوطننا

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
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التقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من السيدات المصريات الملهمات وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت في تدوينة عبر حسابها فيسبوك: شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

وأضافت: كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.

وتابعت: أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.
 

قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرينة رئيس الجمهورية