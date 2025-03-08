رسميًا.. رحيل مؤمن سليمان عن تدريب أهلي بنغازي الليبي

أنهى نادي أهلي بنغازي الليبي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدرب المصري مؤمن سليمان بالتراضي، وذلك بعد 116 يومًا فقط من توليه القيادة الفنية للفريق.

وجاء قرار فسخ عقد مؤمن سليمان مع الأهلي الليبي، بعد خسارة الفريق أمام الهلال في الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الليبي، وهي الخسارة الثانية للفريق تحت قيادة سليمان.

فسخ عقد مؤمن سليمان مع الأهلي الليبي

وجاء في بيان نادي أهلي بنغازي: «نهاية رحلة مؤمن سليمان رفقة النادي الأهلي.. يعلن النادي الأهلي عن فسخ تعاقده بالتراضي مع مدربه المصري مؤمن سليمان، كما نتمنى له التوفيق والسداد في قادم محطات مسيرته الرياضية».

وخلال فترة توليه المسؤولية، قاد سليمان أهلي بنغازي في 11 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين.

وتعد هذه التجربة هي الثانية للمدير الفني مؤمن سليمان في الدوري الليبي، حيث سبق له تدريب فريق الاتحاد.

ويحتل أهلي بنغازي المركز الثاني في المجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

كما أعلن نادي أهلي بنغازي، تعيين ناصر الحضيري مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للمدرب مؤمن سليمان.