أوكرانيا تسجل 101 اشتباك قتالي على طول الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم السبت، تسجيل 101 اشتباك قتالي على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن أغلب هذه الاشتباكات وقعت في منطقة كورسك.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي نفذ هجمات صاروخية وشن غارات جوية وأسقط 33 قنبلة جوية موجهة ولم يتم الكشف عن وجود أي مجموعات هجومية للروس في قطاعي فولين وبوليسيا.

وتابع البيان أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 362 قذيفة مدفعية، منهم 30 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.