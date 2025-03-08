مات صائما.. مصرع طالب طب من الفيوم صدمته سيارة في أكتوبر

حاله من الحزن يعيشه أهالي قرية سرسنا المتابعة لمركز طاميه، بعد مصرع طالب في كلية طب بجامعه 6 اكتوبر يدعى"سيد حمادة محمد حجي "، إثر تعرضه لحادث أثناء توجهه إلى الكلية.

وقال عمر كمال، أحد أهالي قرية سرسنا، إن الشاب كان طالبا في الفرقة الرابعه بكلية الطب بجامعة اكتوبر، ولقي مصرعه في حادث بعدما صدمته سيارة أثناء توجهه للكلية، مؤكداً أنه كان من خير شباب القرية وكان من المتفوقين في الدراسة ومثالا يحتذي به في حسن الخلق وطيبة القلب.

وأضاف"عمر "، في تصريحات لـ«البوابة نيوز »، أنه يتم الاستعداد لتشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير، مؤكداً أن الفقيد كان من المتفوقين في دراسته على مدار سنوات الدراسة المختلفه، وخبر وفاته نزل على الجميع كالصاعقة.

تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز اول اكتوبر ، يفيد بمصرع طالب يدعى " سيد حمادة محمد" 24 سنه مقيم بقرية سرسنا بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، في حادث سير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.