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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يكتسح رين ويوسع الفارق على قمة الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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اكتسح فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، مضيفه رين برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب روازون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان على رين بهدف للا شيء في الشوط الأول، سجله برادلي باركولا في الدقيقة 27.

مباراة رين ضد باريس سان جيرمان

وفي الشوط الثاني، أضاف جونسالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يحرز ليليان براسير هدف رين الوحيد في اللقاء في الدقيقة 53.

وجاء دور عثمان ديمبلي الذي شارك في المباراة بديلًا، ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 90+1 و90+4، لتنتهي المباراة بفوز عريض لفريق باريس سان جيرمان على رين بنتيجة 4-1.

بهذا الفوز، وسع باريس سان جيرمان فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه على قمة الدوري الفرنسي إلى 16 نقطة.

بتلك النتيجة، استمر باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد رين عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

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