موقف أحمد حجازي.. تشكيل نيوم ضد أحد في دوري «يلو»

أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أحد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

يحل فريق نيوم بقيادة أحمد حجازي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أحد بملعب نادي أحد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب أحمد حجازي عن تشكيل نيوم الأساسي أمام أحد، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، للمرة الأولى عقب عودته من الإصابة.

وشارك أحمد حجازي في 14 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

يتصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 53 نقطة، بينما يتذيل أحد الترتيب وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل نيوم ضد أحد