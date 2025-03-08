القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطار رمضاني

نظَّمت القنصلية السعودية في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حفل الإفطار السنوي داخل أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش شرق الإسكندرية، وسط أجواء رمضانية مميزة.

واستقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، القيادات التنفيذية بالمحافظة، مقدِّمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر، وحرص القنصلية على تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف الجهات في الإسكندرية.

وشهد حفل الإفطار حضور كلٍّ من الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من القناصل والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان عن سعادته باستضافة هذا الجمع الكريم، مؤكِّدًا أن هذا اللقاء يعكس روح المحبة والتآخي التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك هو فرصة لتعزيز أواصر الود والتعاون المشترك، كما توجَّه بالشكر والتقدير لجميع الحضور، متمنيًا لهم شهرًا مباركًا مليئًا بالخير والبركات.