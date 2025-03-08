رئيس جهاز العاشر من رمضان يخصص كشك لأسرة الطفلة ضحية هتك العرض

زار المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم السبت، الطفلة ضحية هتك العرض، في منطقة إبني بيتك الحي العاشر غرب المدينة، وحرص رئيس الجهاز على اللقاء بها والوقوف على حالتها وأوضاعها الصحية، والتحدث مع ذويها الذين أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، والتي زرعت الأمل وأشاعت البهجة والسعادة في نفس الطفلة وأمر بتخصيص كشك لوالدة الطفلة .

وقدم المهندس علاء عبد اللاه الدعم النفسي والمعنوي للطفلة ضحية محاولة هتك عرض من خلال زيارتها في منزلها، وذلك بعد تعرضها لحادث تعدي داخل أحد دورة المياه العمومية بمنطقة إبني بيتك، هدية رمزية للطفلة.



وأكد حرصه على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لها، وقال رئيس الجهاز للطفلة أنتي زي بنتي، .. وكلنا عارفين إنك ضحية في الموقف ده، لكن لازم تتخطي الأزمة، وهترجعي أحسن من الأول بكتير، استعيدي ثقتك في نفسك وكمّلي حياتك بقوة زي ما كنتي وأحلى.



رافقه في الزيارة المهندس شادي محمد شادي ، مدير عام التنمية، والمهندس محمد السيد معاون رئيس الجهاز