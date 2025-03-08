كريستال بالاس يخطف فوزًا صعبًا أمام إبسويتش تاون بهدف إسماعيلا سار

حقق كريستال بالاس فوزًا ثمينًا على حساب إبسويتش تاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عبر النجم السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 82، ليمنح فريقه انتصارًا مهمًا بعد مباراة شهدت ندية كبيرة.

ملخص المباراة:

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من كلا الفريقين، حيث حاول كريستال بالاس السيطرة على الكرة والاستحواذ، بينما اعتمد إبسويتش تاون على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة، لكن لم تسفر أي من المحاولات عن أهداف لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، زاد كريستال بالاس من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف الفوز، وتمكن من فك شيفرة دفاع إبسويتش تاون أخيرًا في الدقيقة 82، عندما سجل إسماعيلا سار الهدف الوحيد في المباراة، ليقود فريقه إلى تحقيق ثلاث نقاط مهمة.