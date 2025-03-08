حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة ضد قطر في الدوري القطري

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قطر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم السبت، نظيره قطر على ملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام قطر، حيث يتواجد أساسيًا في وسط الملعب، رفقة التونسي عيسى العيدوني، بالإضافة إلى المهاجم العراقي أيمن حسين.

وشارك حمدي فتحي في 17 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن قطر الذي يملك نفس عدد النقاط في المرتبة التاسعة.

تشكيل الوكرة ضد قطر