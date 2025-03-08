"مهارة وصنارة".. مؤتمر خدام إعدادي وثانوي بإيبارشية حلوان

اختتمت لجنة إعدادي وثانوي بإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، اليوم، مؤتمرها الأول لخدام المرحلتين بكنائس الإيبارشية، والذي أقيم على مدار يومين تحت شعار "مهارة وصنارة"، وذلك في بيت سان مارك بالعبور، بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

شارك في المؤتمر ١٩ من الآباء كهنة الإيبارشية، و٢٣٠ من خدام وخادمات مرحلتي إعدادي وثانوي بكنائس الإيبارشية، و ٢٠ خادمًا وخادمةً من القائمين على تنظيم المؤتمر.

بدأت فعاليات اليوم الأول بالصلاة، وترنيم شعار المؤتمر، كما ألقى الأنبا ميخائيل كلمة بعنوان "هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس"، ووزع الهدايا التذكارية لجميع المشاركين، والتقط معهم الصور التذكارية.

تضمن اليوم الأول كذلك على محاضرتين وهما محاضرة بعنوان "الخدمة الفردية" ألقاها نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، ومحاضرة "الذكاء الاصطناعي والخدمة" والتي قدمها الأب القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر. واختتم فاعليات اليوم بورش عمل تضمنت ٤ مجموعات ناقشت أساليب وأساسيات الافتقاد، والتي قدمها الآباء والخدام من لجنة مرحلتي إعدادي وثانوي.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بالتسبحة وصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا ميخائيل، ثم تلتها ثلاث محاضرات، حيث ألقى الأب القس روفائيل رمزي محاضرة بعنوان "سمات مرحلة المراهقة"، وقدّم الدكتور ماجد حليم محاضرة حول "كيفية مواجهة الأزمات في مرحلة المراهقة"، بالإضافة إلى محاضرة تناولت "كيفية تقديم دراسة كتاب مقدس لمخدومي إعدادي وثانوي".