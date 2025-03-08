خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في هذه الحالة

قال الدكتور طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إن دولة الاحتلال ستراوغ في كل الأحوال، ومنعت الإفراج عن الفلسطينيين من المعتقلات في المرحلة الأولى، بسبب وجود مشاعر من الفرحة بين الشعب الفلسطيني.

وأضاف "البرديسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد قاسم ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة نزع سلاح المقاومة لا يمكن أن تحدث إلا من خلال وجود عملية سياسية تنتهي بالإعلان عن دولة فلسطينية، وقبل المطالبة بذلك فمن الضروري أن تحدث شواهد على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن الرؤية المصرية لقطاع غزة تضمن إعمار القطاع بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تأتي للرد على الأفكار الغريبة التي تُطلق من وقت لآخر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

