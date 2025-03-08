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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يحطم رقم لويس سواريز في المساهمات التهديفية

محمد صلاح
محمد صلاح
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واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول، بعدما تمكن من كسر رقم الأوروجوياني لويس سواريز كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد مع الفريق.

 حيث رفع محمد صلاح رصيده إلى 43 مساهمة تهديفية هذا الموسم، ليتجاوز الرقم الذي سجله سواريز سابقًا بقميص الريدز.

إنجاز تاريخي

ويعكس هذا الإنجاز الكبير التأثير الهجومي الهائل الذي يقدمه صلاح مع ليفربول، حيث استطاع تسجيل وصناعة الأهداف بانتظام ليقود الفريق لتحقيق نتائج مميزة في مختلف البطولات. منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، أصبح صلاح أحد أعمدة الفريق الأساسية، محققًا أرقامًا قياسية على المستوى الفردي والجماعي، وكان دائمًا أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر هذا الإنجاز الجديد إضافة إلى قائمة طويلة من الأرقام التي كسرها محمد صلاح، حيث بات واحدًا من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول عبر التاريخ، ولا يزال أمامه فرصة لتعزيز هذا الرقم في المباريات المقبلة.

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