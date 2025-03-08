غدًا.. الثقافة تطلق القافلة التاسعة للمدارس في إطار المبادرة الرئاسية

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم الفني، وفي إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة) للتنمية البشرية، وضرورة العمل على بناء الشخصية المصرية، يطلق المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة أد.أشرف العزازي، تاسع قافلة ثقافية للمدارس بالتعاون مع إدارة الموهوبين بالجيزة، وذلك غدًا الأحد ٩ مارس، لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والتوعوية منها:

عرض “مسرح عرائس” بعنوان حكايات تيتا توتة.

عرض “عرائس ماريونت” أغنية رمضان كريم.

مجلة “حائط” يحررها تلاميذ المدرسة.

ورشة “مسابقات رمضانية”.

ورشة “رسم على الوجه”.

ورشة “تشكيل بالورق” لعمل زينة رمضان.

ورشة “إعادة تدوير” لعمل شكل فانوس.

ورشة “أشكال بالجوخ” لعمل شكل محفظة.

جدير بالذكر استمرار هذا التعاون خلال العام الدراسى مع الوضع فى الاعتبار صياغة هذا التعاون خلال فترة الإجازة الدراسية للاندماج والمشاركة فى الأنشطة الصيفية بالمدارس.