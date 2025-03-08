تشكيل قطر ضد الوكرة بالدوري القطري.. موقف أحمد عبد القادر

أعلن المغربي يوسف السفري، المدير الفني لفريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوكرة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق قطر، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الوكرة بملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد عبد القادر تشكيل قطر أمام الوكرة، عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي في الجولة الخامسة عشرة في الدوري القطري.

وخاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

يحتل فريق قطر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 20 نقطة، خلف الوكرة صاحب المرتبة الثامنة بفارق الأهداف فقط.

تشكيل قطر ضد الوكرة