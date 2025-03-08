محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز مهم بنتيجة 3-1، على حساب ساوثهامبتون، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تأخره في الشوط الأول، نجح الريدز في قلب الطاولة بفضل تألق صلاح ورفاقه، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة.

ملخص المباراة:

شهد الشوط الأول صدمة مبكرة لليفربول، حيث تمكن ويليام سمولبون من تسجيل هدف التقدم لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 45+1، مستغلًا ارتباك دفاع الريدز، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني، عاد ليفربول بقوة ونجح في تعديل النتيجة سريعًا عبر داروين نونيز في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من لويس دياز، ليعيد الأمل لفريقه. ولم يمضِ سوى ثلاث دقائق حتى سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 54، ليؤكد سيطرة الريدز على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 88، عاد صلاح ليوقع على الهدف الثالث، ليحسم فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف ويواصل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.