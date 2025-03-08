الحلقة الثامنة من "وتقابل حبيب".. نيكول سابا تخطط للقضاء على ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم، أحداثا مثيرة للغاية بعد اكتشاف خيانة يوسف لليل مع رقية العسكري.



الحلقة شهدت توتر العلاقات بين عائلة أبو العزم وليل، وحاولت رقية العسكري، نيكول سابا استغلال الوضع القائم وطلب ليل للطلاق من يوسف، ومهدت ليوسف عن إجراءات جديدة ستقوم بها خلال الفترة القادمة من أجل علاقتهم.



وأخبرت نيكول سابا زوجها خالد سليم أنها ستقوم ببعض الأفعال خلال الفترة القادمة لكن هدفها في النهاية الأسرة وستقوم بأي شيء من أجل العلاقة واستمرارها وطلبت منه أن يعلن زواجهم لكل الناس.



يذكر أني مسلسل “وتقابل حبيب” من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.