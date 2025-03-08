تنطلق 13 رمضان.. إنشاد وعروض شعبية وموسيقية في قصر ثقافة القناطر

السبت 08/مارس/2025 - 07:42 م

يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، عددا من العروض الفنية المتنوعة، ضمن سهرات رمضانية مجانية للجمهور ورواد القصر ببرنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الفترة من 13 حتى 21 رمضان، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان الكريم.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقام يوميا في التاسعة مساء متضمنة عروض الفنون الشعبية، كورال الأطفال، الإنشاد ديني، الموسيقى العربية، بجانب معرض إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات.

تستهل العروض الفنية يوم 13 رمضان بعرض فني لفرقة القاهرة للإنشاد الديني، ويوم 14 رمضان يقام عرض فني لفرقة كورال أطفال الجيزة، يليه في اليوم التالي عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية.

ويشهد يوم 16 رمضان عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ويوم 17 رمضان تقدم فرقة بنى سويف للفنون الشعبية مجموعة من عروضها الاستعراضية المتنوعة.

ويوم 18 رمضان تقدم فرقة الشرقية للإنشاد الديني عروضها في الليالي، بينما يشهد يوم 19 رمضان عرضا فنيا لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، ويوم 20 رمضان يقام عرض لفرقة قنا للإنشاد الديني، وتختتم العروض يوم 21 رمضان بعرض فني لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية.

العروض الفنية تنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د.وليد الشهاوى، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية بإدارة ياسر فريد.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.