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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: قوات الأمن العام السورية تفرض سيطرتها على مدينة جبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، خليل هملو، بأن قوات الأمن العام السورية قد فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المدينة.

وأوضح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات السورية للحد من التوترات الأمنية وضمان الأمن والنظام في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات العاملة على الأرض قد كثفت من وجودها في الأماكن الحيوية والمرافق الأساسية، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم.

وأكد أن الوضع الأمني في "جبلة" بات الآن تحت السيطرة، مع استمرار قوات الأمن في تعزيز وجودها لضمان استقرار الأوضاع وعدم تفشي أي مظاهر غير قانونية.

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