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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثالث الهدافين .. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

الهدافيون التاريخيون
الهدافيون التاريخيون
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يواصل النجم المصري محمد صلاح تعزيز مكانته في قائمة أعظم هدافي ليفربول عبر التاريخ، حيث يقترب من اللحاق بأساطير النادي بعدما سجل 243 هدفًا بقميص الريدز، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي.

ويتصدر القائمة أسطورة ليفربول إيان راش برصيد 346 هدفًا، يليه روجر هانت الذي سجل 285 هدفًا. ومع استمرار تألق صلاح في السنوات الأخيرة، باتت أمامه فرصة ذهبية لمواصلة الصعود في الترتيب، وربما تهديد الرقم القياسي المسجل باسم راش في المستقبل.

منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، أصبح محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، حيث حقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية في التهديف.

ومع استمرار الموسم، تترقب جماهير ليفربول كل هدف جديد يسجله الملك المصري، وسط تساؤلات حول ما إذا كان قادرًا على تجاوز روجر هانت قريبًا، وربما الاقتراب أكثر من أسطورة النادي إيان راش في السنوات المقبلة.

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