طريقة تحضير الكنافة في المنزل .. تعرفوا عليها

يبحث الكثيرون عن طريقة تحضير الكنافة في المنزل ، فهي تعد من أشهر الحلويات التي ترتبط بحلول شهر رمضان المبارك، ومع ارتفاع أسعار الكنافة في المحلات نقدم لكم طريقة عملها في المنزل.

طريقة تحضير الكنافة في المنزل .. مقادير الكنافة بالمهلبية

المكونات

500 غرام كنافة.

1/2 كوب سمنة مذابة.

500 غرام حليب.

1/2 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

مكونات الشربات

1 و1/2 كوب ماء.

3 أكواب سكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

الخطوات لتحضير الكنافة بالمهلبية.

طريقة تحضير الكنافة في المنزل .. خطوات تحضير شربات

أذب السكر في مقدار الماء واترك المكونات تغلي.

أضف مقدار عصير الليمون إلى المكونات بعد أن تغلي تمامًا.

اترك الشربات تغلي لبضع الوقت، ثم اتركها جانبًا حتى تبرد.

خطوات عمل الكنافة بالمهلبية

أحضر قدر متوسط الحجم، وأضف الحليب والنشا، وأذب النشا جيدًا.

ضع القدر على النار على درجة حرارة متوسطة، وأضف السكر للقدر، وقلبهما معًا جيدًا.

استمر في التقليب حتى يغلي الحليب ويتماسك، وأضف ماء الورد، وقلب المزيج جيدًا.

ارفع المزيج عن النار، واتركه يبرد جانبًا.

أحضر وعاء كبير، وأضف السمنة والزبدة، وافركهما بيديك جيدًا.

أحضر صينيّة متوسطة الحجم، وادهنها بالسمنة، وأضف نصف كميّة الكنافة في قاع الصينيّة.

أضف المهلبيّة، وانشرها فوق خليط الكنافة، ثم أضف الكمية المتبقيّة من الكنافة، واضغط عليها بيديك حتى تتساوى.

ضع الصينيّة في الفرن حوالي 30 إلى 40 دقيقة حتى تصبح ذهبيّة اللون.

صب الشربات فوق الكنافة وهي ساخنة، وقدّم الكنافة بالمهلبية دافئة.م