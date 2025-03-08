إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فتحت نيرانها صوب المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشهداء وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأصيب 7 مواطنين بجروح متفاوتة في قصف من مسيّرة للاحتلال على جرافة كانت تقوم بإزالة ركام منزل في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48،453 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111،860 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (6 شهداء جدد بقصف الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد)، و8 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.