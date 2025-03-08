فيردر بريمن يصدم باير ليفركوزن ويلحق به أول هزيمة في الدوري الألماني

تعرض باير ليفركوزن لخسارة مفاجئة أمام فيردر بريمن بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لليفركوزن في البوندسليجا هذا الموسم، مما يمنح منافسيه الأمل في تقليص الفارق في سباق الصدارة.

ملخص المباراة:

بدأ فيردر بريمن المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا، حيث سجل رومانو شميد هدف التقدم في الدقيقة 7 بعد تمريرة متقنة من ينس ستاج، ليضع ليفركوزن تحت الضغط منذ البداية. رغم محاولات أصحاب الأرض للعودة في اللقاء، إلا أن دفاع بريمن وحارس مرماه نجحوا في التصدي لجميع المحاولات الخطيرة.

في الشوط الثاني، واصل ليفركوزن محاولاته لإدراك التعادل، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي قوي من الضيوف. وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، استغل جاستن نجينماه تقدم ليفركوزن للهجوم وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة من كيكي توب، ليحسم المباراة لصالح فيردر بريمن ويؤكد مفاجأته الكبيرة.