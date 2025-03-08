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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جيهان جادو: المرأة المصرية خط دفاع أول بالخارج وساهمت في صناعة قرار مصر

جيهان جادو
جيهان جادو
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هنأت الدكتورة جيهان جادو، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفني والثقافي وعضو المجلس المحلي بفرساي، جميع النساء في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، متمنيةً لهن السلام والنجاح المتواصل في المستقبل القريب.

ووجهت جادو تحية خاصة للمرأة المصرية، التي وصفتها بأنها "خط دفاع أول لوطنها في الخارج"، مشيدةً بدورها البارز في صناعة قرار مصر على الساحة الدولية.

كما توجهت جادو بالتحية لكل الوزيرات وعضوات البرلمان المصري اللواتي كان لهن بصمات كبيرة في حياة المرأة المصرية داخل مصر وخارجها، مؤكدةً أنهن شرفن مصر ورفعن رايتها في الخارج.

وأعربت عن تقديرها الكبير لدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية، والذي من خلاله تمكنت النساء من تحقيق نجاحات وفخر لبلادهن في مختلف المجالات.

وفي ختام كلمتها، تقدمت الدكتورة جيهان بأطيب التمنيات لجميع الأمهات والزوجات والأخوات والبنات بالصحة والسعادة في هذا اليوم الخاص.

جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفني والثقافي وعضو المجلس المحلي بفرساي اليوم العالمي للمرأة المرأة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي