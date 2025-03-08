حسن الرداد: اللجان الإلكترونية تشوه أعمالا على حساب أخرى

رد الفنان حسن الرداد على تعرض بعض أعماله لشائعات للتقليل منها وقال: "هناك الكثير من اللجان الإلكترونية التي تعمل على تشويه أعمال على حساب أخرى".

وتابع خلال لقاءه في برنامج “حبر سري” أنه لم يتعرض لحملات انتقاد ولجان إلكترونية كثيرًا لأنه شخص محبوب وعلاقته بباقي زملاءه في الوسط الفني جيدة وعلى مستوى متميز من الصداقة والمحبة.

ونوه "الرداد" خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك بعض الأساليب التي يتبعها بعض الفنانيين في الوسط الفني لدعم أعمالهم، ولا يكتفون فقط بالترويج لأعمالهم، بل يقومون بانتقاد أو تشويه أعمال أخرى عن طريق التعليقات الإلكترونية أو الفيديوهات التي يروجها البعض.

وأوضح حسن، أنه لم يكن يتذكر تصريحاته حول تعرض أعماله لحملات تقليل، لكنه أشار إلى أن هذه الأمور أصبحت منتشرة في الوسط الفني وقال:"هناك بعض الأساليب التي يتبعها بعض الناس، ليس لتسويق شغلهم، لكن أيضا للإساءة لأعمال أخرى".

ويشارك حسن الرداد في رمضان الجاري بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي ينتمي إلى فئة أعمال الـ15 حلقة، ويشارك في بطولة العمل حسن الرداد وإيمي سمير غانم وسليمان عيد ومحمد ثروت وعارفة عبدالرسول، وإنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف علاء حسن وأحمد سعد والي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج علاء إسماعيل.