جامعة المنوفية تثمن أدوار المرأة المصرية في يومها العالمي

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس المنوفية، التحية والتقدير للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مشيدًا بدورها الرائد وتفوقها في العديد من المجالات، العلمية والبحثية والطبية والأدبية والمجتمعية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن المرأة المصرية لها دور مهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم، وساهمت في تطوير المعرفة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، كما ثمن رئيس الجامعة جهود المرأة في بناء الأجيال القادمة والمساهمة في نهضة المجتمع ورفعة الوطن .

وأشار القاصد إلي أن جامعة المنوفية تضم نخبة متميزة من العالمات عضوات هيئة التدريس والباحثات في مختلف التخصصات، واللاتي حصلن على مراكز دولية مشرفة، وأسهمن في تحقيق إنجازات علمية وبحثية ، مما يعكس إصرار المرأة المصرية على التفوق والريادة في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية." مشيراً إلى التزام الجامعة الدائم بتحقيق المساواة في الفرص في تعيين أعضاء هيئة التدريس، والوظائف القيادية، من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري، وذلك تأكيداً على أهمية تعزيز دور المرأة في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وجه الدكتور أحمد القاصد، تحية تقدير لطالبات الجامعة في جميع السنوات الدراسية، والخريجات ، متمنياً لهن مزيدًا من التفوق والإبداع، مشيراً أن جامعة المنوفية ستظل دائمًا داعمةً لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الإبتكار والبحث العلمي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر للمرأة المصرية في مسيرتها العلمية والأكاديمية والبحثية، مما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة في بناء المستقبل، ويعزز مكانة مصر على الخريطة العلمية العالمية من خلال استثمار قدرات جميع أبنائها دون تمييز .