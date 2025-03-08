تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع بالخصوص

شهدت منطقة الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع، والتي ضمت حوالي 12 ألف مواطن من الصائمين اللذين تناولوا وجبات الإفطار كتفا إلي كتف عبر مائدة "وطن واحد"، التي تزينت بأعلام مصر، حيث ضمن المائدة مسلمين ومسيحيين، وسط فرحة كبيرة من المشاركين.



وجرى التنظيم بمنطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة منذ صباح اليوم وحتي الآن، وجاء شعار الإفطار اليوم "مائدة وطن واحد".

وشهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص تزيين المائدة بأعلام مصر بألوانه "الأحمر والأبيض والأسود"، دليلا علي روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين علي المائدة بمنطقة الخصوص.

وأوضح النائب حسن عمر حسنين، منسق الإفطار المجمع، أنه جري إقامة أكبر مائدةٌ افطار رمضان في منطقة الخصوص حيث ضمت المائدة أكثر من 12 ألفا مواطن ومواطنة، من أبناء شبرا الخيمة بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط وشخصيات عامة واعضاء مجلس نواب وعمال نظافة.

وأوضح، أن حفل الإفطار شهد توزيع جوائز العمرة للمواطنين، وسط فرحة كبيرة وإطلاق الزغاريد، كما حضر عدد كبير من الأهالي الذين خرجوا من البيوت في شكل حضاري يعكس الروح الوطنية.

وأضاف، أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمال النظافة والمسلمين والأقباط.



إفطار الخصوص

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