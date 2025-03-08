ضحى عاصي: "صالون الأربعاء" مبادرة لتوثيق إبداع المرأة المصرية

قبل أيام، دشّنت الكاتبة والروائية وعضو مجلس النواب المصري ضحى عاصي "صالون الأربعاء" لإبداع المرأة المصرية، والذي تستضيفه قاعة خالد محى الدين بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة، بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات النسائية والأصوات الإبداعية في مصر، والذي لاقى ترحيبا كبيرا من جهة الكاتبات المصريات "لدرجة أن ندوات الصالون تكاد تكون محجوزة لمدة شهرين قادمين"، حسب تعبير مؤسسته.

وفي تصريح لـ "البوابة نيوز"، أشارت عاصي إلى أن الصالون يهدف إلى إلقاء الضوء والتعرف على تجارب المبدعات وسيرتهن الذاتية، من خلال استضافة ثلات مبدعات كل أربعاء، والتحدث عن تجاربهن في مسيرة الإبداع، وعن إنتاجهن الأدبي، وعرض بعض نصوصهن الأدبية.

وأضافت أن ذلك في محاولة لمد جسور التواصل بين التجارب المختلفة، وإتاحة فرصة معرفة الآخر من خلال سيرته وإبداعاته وفكره. مشيرة إلى أن عرض تجارب هؤلاء الكاتبات في الصالون يُثير الحماسة لقراءة المنتج الإبداعي لكل واحدة منهن بجميع أشكاله، من أدب وفن ومسرح وإخراج وسيناريو.

وأكدت عاصي، التي تحتفي بأحدث أعمالها، المجموعة القصصية "حلق صيني لا ترتديه ماجي"، أن الصالون يسعى لخلق حالة متكاملة من التفاعل الإبداعي المتنوع في جميع المناحي الابداعية للمرأة المصرية.

وتابعت: "كما أنني اعتبر الصالون مبادرة لتوثيق منجز المبدعات المصريات. وتصوري المبدئي أنها قد تستمر لمدة عام، يتم فيها توثيق حوالي مائة وخمسون مبدعة". معربة عن أملها في أن يكون الصالون فرصة للباحثين والمهتمين بأدب المرأة المصرية. وأن يكون كذلك نافذة لكاتبات الأقاليم.