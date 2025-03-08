بالإنشاد الديني والورش الفنية.. قصور الثقافة تطلق أولى ليالي رمضان بالدقهلية

انطلقت أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية باستاد المنصورة، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور الشاعر أحمد سامي خاطر، المشرف على إقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة ستاد المنصورة، والدكتور عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية؛ حيث بدأت بعزف النشيد الوطني، ثم قدم مدير عام ثقافة الدقهلية التهنئة لأبناء المدينة والمحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان، معربا عن شكره للقائمين على ستاد المنصورة على الدعم وحسن الاستقبال.

من جهته، أثنى رئيس مجلس إدارة ستاد المنصورة، على جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مؤكدا أن الجمهور من أعضاء الاستاد ينتظرون ليالي رمضان الثقافية كل عام للاستمتاع بالأجواء الفنية والثقافية المتميزة.

وقد انطلقت الفعاليات بلقاء تثقيفي مع الشيخ ثروت عبد اللطيف، مسئول الإرشاد والتوعية بمديرية الأوقاف، الذي تحدث عن فضائل شهر رمضان، موضحا أن الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة للصبر، وفرصة لمغفرة الذنوب وتطهير القلوب بالتقرب إلى الله.

وتضمنت الفعاليات عروضا فنية متنوعة، حيث قدم مسرح عرائس "الحلاتية"، بقيادة الفنان محمد قطامش، مجموعة من الفقرات الفنية، منها "التنورة"، و"الراقصة والريس متقال"، أعقبها عرض فني مميز لفريق كورال مدرسة السيدة خديجة، تضمن باقة من الأغاني الوطنية وأغاني رمضان التراثية. كما شاركت الشاعرة الدكتورة سمية عوده في لقاء شعري ألقت خلاله عددا من قصائدها، منها: "صد رد"، "ضرب نار"، "ليه الشمس"، "الحكاية فيها"، "بان طلوع الروح"، "عناد بعناد"، و"مسك الختام".

إلى جانب العروض الفنية، شهدت الفعاليات عددا من الورش الإبداعية، حيث قدم الفنان محمد حسني ورشة رسم على الوجوه للأطفال، كما نظمت الفنانة مروة حسن ورشة لصناعة الإكسسوارات، وتخللت الفقرات افتتاح منفذ لبيع أحدث إصدارات الهيئة، والذي لاقى إقبالا من الجمهور، وتم خلال الحفل تكريم أسر الشهداء والمصابين بشهادات تقدير مقدمة من ستاد المنصورة، في لمسة وفاء وتقدير لتضحياتهم.