واشنطن تعلن اعتقال زعيم بتنظيم داعش الإرهابي بمناطق شمال وشرق سوريا

أكدت قيادة القوات المركزية الأمريكية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حليفتها بمناطق شمال وشرق سوريا، تمكنت من اعتقال زعيم خلية في تنظيم داعش الإرهابي بدعم من القيادة المركزية الأمريكية.

ووفقا لبيان صادر عن "القيادة المركزية"، اليوم ، فقد نفذت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من قوات القيادة المركزية الأمريكية، غارة حيث ألقت القبض على صلاح محمد العبد الله، زعيم خلية داعش في محيط بلدة الشحيل، بسوريا. وخلال العملية، استطاعت قوات سوريا الديمقراطية من الاستحواذ على العديد من الاسلحة بما في ذلك بندقية قنص وبندقية كلاشينكوف وقنابل يدوية وأسلحة وذخيرة مختلفة.

وأضاف البيان، أن هذه العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من حملة هزيمة داعش المستمرة لتفكيك التنظيم ومنع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة. وقد مكنت قوات القيادة المركزية الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية خلال العملية من خلال تقديم الدعم الفني والاستخبارات.