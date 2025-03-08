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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرلمان العربي يدين هجمات المجموعات المسلحة في سوريا

البرلمان العربي
البرلمان العربي
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أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية، والتي أسفرت عن سقوط عددا من الضحايا والمصابين.

وأكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية، وإدانته ورفضه لأية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي.

وجدد "اليماحي" موقف البرلمان العربي الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام، كما أكد وقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.

البرلمان العربي مجموعات مسلحة الجمهورية العربية السورية سوريا