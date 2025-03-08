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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تثمن البيان الأوروبي الرباعي المرحب بخطة إعمار غزة

إعمار غزة
إعمار غزة
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ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، الذي رحب بخطة إعادة الإعمار العربية، ودعا للاستفادة من مزاياها.

وحذّرت الوزارة  في بيان صادر، اليوم السبت، من أية مخططات تسعى للالتفاف على مخرجات القمة العربية أو تجاوزها، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وطالبت الدول كافة بتأييد ودعم الخطة كما اعتمدت في القمة العربية وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وحشد الدعم السياسي والمادي لتنفيذها، بما يضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية ثابتة في الأرض دون تهجيرها، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها.

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