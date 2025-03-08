رامي صبري يتصدر "التريند" بأغنية "الحب عيبنا" من مسلسل "وتقابل حبيب"

تصدر الفنان رامي صبري "التريند" على موقع “X” بأحدث أغنياته “الحب عيبنا” التي أطلقها قبل ساعات قليلة ضمن أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد من النجوم.

الأغنية تأتي ضمن السياق الدرامي لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في رمضان الجاري، وذلك بعد اكتشاف ليل الحسيني، ياسمين عبد العزيز لخيانة زوجها يوسف خالد سليم مع نيكول سابا، وحملت كلمات الأغنية الكثير من معاني الحزن والحسرة التي تأتي بعد مقابلة الوفاء بالخيانة من أحد الأطراف.

أغنية “الحب عيبنا” مفاجأة رامي صبري في الموسم الرمضاني وهي من كلمات كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا، وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي وإنتاج يونيفرسال.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، بسنت شوقي، محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

https://youtu.be/BFzd9kessBw?si=nd8U7i5y1t1stizi