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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: لم نبلغ رسميا بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد

الغاز
الغاز
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أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن العراق لم يبلغ رسميا بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، مبينا أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني.

وقال علاوي في تصريح خاص لقناة العربية الحدث مساء اليوم السبت - إن "العلاقة بين العراق وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ترامب كان موضوعيا ومهنيا ومبنيا على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان عن تطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات".

ولفت علاوي إلى أن العراق يستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب، وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد.

ويعتمد العراق على سلسلة طويلة من الإعفاءات الأمريكية المتعلقة بالتعامل مع إيران، حيث تمنح واشنطن العراق إعفاءات لاستيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات كهرباء بواقع 90 يوما أو 120 يوما.

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