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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البهواشى: السيسى طمأن المصريين من خلال رسالته بشأن السلع الاستراتيجية

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي
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قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينقل حالة من "الطمأنينة" من خلال رسالته بشأن السلع الاستراتيجية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي أكد أن الدولة وفرت مخزونًا استراتيجيًا آمنًا، وتلك الرسالة بالتأكيد سيكون لها مردود في عدم خلق أي موجة طلب غير مبررة".

وتابع: "كل السلع الاستراتيجية موجودة وبوفرة، وتخطينا حد الأمان العالمي، وهذا هو نهج الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم".

وواصل: "هناك سلع قاربت العالم من الحد الآمن لمخزونها، فلا يوجد احتياطي أقل من 4 شهور، وتلك هي رسالة الرئيس السيسي للمواطنين المصريين".

وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن رسالة الرئيس السيسي ووسط المجتمع العسكري المنضبط بالأكاديمية العسكرية أمس، أعطت رسالة طمأنة للشعب المصري بتوفر السلع الاستراتيجية.

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