محافظ الدقهلية في سوق كفر البدماص بالمنصورة منفردا للتعرف على الأسعار

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، منفردا، سوق كفر البدماص بمدينة المنصورة، للوقوف على والتأكد من أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك ومختلف السلع المعروضة، والتقى بالبائعين واستمع إليهم عن الأسعار المعروضة، وأبدى رضاه بمستوى الأسعار المعلنة، مؤكدا لهم دعمه الكامل لاستمرار عرض منتجاتهم وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم في السوق.

وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، بتعميم الأسعار المعلنة بسوق كفر البدماص للخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك ومختلف السلع الغذائية المعروضة، على منافذ بيع الخضروات والفاكهة، وأسواق اليوم الواحد، وأن تلتزم المنافذ بأقل من أسعار السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلق كل منفذ لا يلتزم بالأسعار المخفضة، وشدد على شن حملات التفتيش اليومية على جميع المنافذ وأسواق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية السوق منفردا من أوله لاخره للاستماع إلى البائعين، والتقى بالمواطنين في السوق وتبادل معهم الحديث عن الأسعار بالسوق وأبدوا رضاهم عنها مقارنة بالاسعار خارج السوق.

وأكد المحافظ لهم سعيه الدائم لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المنافذ وأماكن البيع، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية في جميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين في قضاء احتياجاتهم الأساسية.