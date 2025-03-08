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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوخوم يفاجئ بايرن ميونخ ويخطف فوزًا مثيرًا في الدوري الألماني

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تعرض بايرن ميونخ لخسارة مفاجئة أمام بوخوم بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني. وعلى الرغم من تقدم البافاري في الشوط الأول، إلا أن بوخوم نجح في العودة بقوة وقلب الطاولة، ليحقق انتصارًا ثمينًا يعزز من موقفه في ترتيب الدوري.

ملخص المباراة:

بدأ بايرن ميونخ المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عبر رافائيل جوريرو في الدقيقة 14 بعد تمريرة متقنة من سيرج جنابري، ليضع الفريق البافاري في المقدمة. واصل البايرن تفوقه وأضاف جوريرو الهدف الثاني في الدقيقة 28 مستفيدًا من تمريرة رائعة من توماس مولر.

لكن بوخوم لم يستسلم، حيث قلص الفارق في الدقيقة 31 عبر ياكوف ميديتش ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تغيرت الأمور رأسًا على عقب، حيث تمكن إبراهيما سيسوكو من تسجيل هدف التعادل لبوخوم في الدقيقة 51 بعد تمريرة من فيليكس باسلاك، لتشتعل المباراة. استمر ضغط الضيوف، ونجح ماتوش بيرو في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 71 بعد تمريرة حاسمة من فيليب هوفمان، ليكمل ريمونتادا تاريخية أمام العملاق البافاري.

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