بعائد يصل لـ27.5%... أفضل شهادات الادخار ذات العائد المتغير في مصر

شهدت شهادات الادخار ذات العائد المتغير اهتمامًا متزايدًا في الأيام الأخيرة، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض 28.25%.

وتحظى هذه الشهادات بإقبال كبير من المدخرين، نظرًا لارتباط عائدها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت.

كما تقدم البنوك المصرية خيارات متنوعة من هذه الشهادات، مع اختلاف دورية صرف العائد بين يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي، لتناسب مختلف احتياجات العملاء.

وفيما يلي تفاصيل تعرض “البوابة نيوز” أعلى العوائد المتاحة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنوك المصرية:

الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 27.5% ربع سنوي

الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك مصر

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 27% يومي

شهادة بريمو من بنك القاهرة

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات – العائد: 27% شهري، 26.5% ربع سنوي

المدة: 5 سنوات – العائد: 27% ربع سنوي

الشهادة المتغيرة من بنك الكويت الوطني – مصر

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات – العائد: 28% شهري، 28.25% ربع سنوي

المدة: 5 سنوات – العائد: 27.5% شهري، 27.75% ربع سنوي، 28% نصف سنوي

الشهادة المتغيرة من بنك قناة السويس

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 26.5% يومي، 27% شهري

الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك تنمية الصادرات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 26.75% شهري، 27% ربع سنوي

الشهادة الثلاثية المتغيرة من البنك التجاري الدولي (CIB)

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 26% شهري

وتعكس هذه العوائد التنافسية سعي البنوك لجذب المدخرين عبر تقديم خيارات متنوعة تلائم تطورات أسعار الفائدة في السوق، وسط توجهات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي.