محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون، ليصل إلى 10 أهداف في شباك القديسين، معادلًا بذلك الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة النادي إيان راش كأكثر اللاعبين تسجيلًا في مرمى ساوثهامبتون في تاريخ الدوري.

وجاء هذا الهدف ليؤكد استمرار صلاح في تقديم أرقام استثنائية هذا الموسم، حيث تمكن من التسجيل أو الصناعة في 13 مباراة متتالية على ملعب آنفيلد، ليعزز مكانته كأحد أهم لاعبي ليفربول في العصر الحديث.

محمد صلاح التاريخي

على صعيد التمريرات الحاسمة، اقترب صلاح من كسر رقم قياسي آخر، حيث رفع عدد تمريراته الحاسمة من اللعب المفتوح إلى 18 تمريرة هذا الموسم، ليصبح على بعد هدفين فقط من الرقم القياسي المسجل باسم تيري هنري، الذي صنع 20 هدفًا من اللعب المفتوح في موسم 2002-2003.

ومع تسجيله هذا الهدف، رفع محمد صلاح سجله التهديفي أمام ساوثهامبتون إلى 10 أهداف، بجانب 4 تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط خاضها أمامهم في البريميرليغ، ليواصل النجم المصري كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية بقميص الريدز.