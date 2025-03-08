والكر يقود تشكيل ميلان ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليتشي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليتشي بملعب فيا دل ماري، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي المخضرم كايل والكر تشكيل ميلان أمام ليتشي، في ظل جلوس البرتغالي جواو فيلكيس على مقاعد البدلاء.

يحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السادس عشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل ميلان ضد ليتشي

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو

خط الدفاع: كايل والكر - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: وران بوندو - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: أليكس خيمينيز - سانتياجو خيمينيز - كريستيان بوليسيتش.