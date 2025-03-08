ads
السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كشافة كنيسة مارمينا بشبرا يشاركون فطور رمضان.. فيديو

كشافة كنيسة مارمينا
كشافة كنيسة مارمينا بشبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في أجواء مصرية تعكس روح التآخي والمحبة تقوم كشافة كنيسة مارمينا بشبرا التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتوزيع تمور وعصائر على الصائمين في شوراع شبرا عقب إطلاق مدفع الإفطار. 

 

https://www.facebook.com/share/r/18rarNpLEc/?mibextid=wwXIfr

 

ويشار إلى أن شهر مارس الحالي يحمل بين طياته أكثر الأيام الروحانية لدى مسلمي ومسيحيي مصر حيث المصريون بمختلف انتماءاتهم الدينية صائمين ومنغمسين في صلواتهم وطقوسهم الدينية؛ فبدأ الأقباط الأرثوذكس في ٢٤ فبراير الماضي الصوم الخمسيني “الصوم الكبير” وتبعهم مسلمو مصر ببدء صوم شهر رمضان الكريم يوم 1 مارس الماضي ويستمر الصوم لمدة شهر ويختتم بالاحتفال بعيد "الفطر المبارك". 

الإحتفال بعيد الفطر أقباط الإرثوذكس ارثوذكس الاقباط الارثوذكس الصوم الكبي القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير شهر رمضان الكريم