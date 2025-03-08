كشافة كنيسة مارمينا بشبرا يشاركون فطور رمضان.. فيديو

في أجواء مصرية تعكس روح التآخي والمحبة تقوم كشافة كنيسة مارمينا بشبرا التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتوزيع تمور وعصائر على الصائمين في شوراع شبرا عقب إطلاق مدفع الإفطار.

https://www.facebook.com/share/r/18rarNpLEc/?mibextid=wwXIfr

ويشار إلى أن شهر مارس الحالي يحمل بين طياته أكثر الأيام الروحانية لدى مسلمي ومسيحيي مصر حيث المصريون بمختلف انتماءاتهم الدينية صائمين ومنغمسين في صلواتهم وطقوسهم الدينية؛ فبدأ الأقباط الأرثوذكس في ٢٤ فبراير الماضي الصوم الخمسيني “الصوم الكبير” وتبعهم مسلمو مصر ببدء صوم شهر رمضان الكريم يوم 1 مارس الماضي ويستمر الصوم لمدة شهر ويختتم بالاحتفال بعيد "الفطر المبارك".