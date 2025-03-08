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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشديد الرقابة على الأسواق بالمنيا وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تشديد الرقابة على
تشديد الرقابة على الأسواق بالمنيا وضبط لحوم غير صالحة
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أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية مكثفة على المنشآت التموينية، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة الرائد محمد طلعت رئيس مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 مخالفات، شملت ضبط لحوم ضأن، وفراخ، ولحوم مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات المعروضة، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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