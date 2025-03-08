ساوثهامبتون يتقدم على ليفربول في الشوط الأول بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي

أنهى ساوثهامبتون الشوط الأول متقدمًا على ليفربول بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم السيطرة النسبية للريدز، إلا أن الضيوف نجحوا في خطف هدف قاتل قبل نهاية الشوط، ليشعلوا الأجواء قبل انطلاق النصف الثاني من اللقاء.

ملخص الشوط الأول:

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا مكثفًا من ليفربول، الذي حاول تسجيل هدف مبكر عبر تحركات محمد صلاح وداروين نونيز، لكن دفاع ساوثهامبتون وحارس مرماه تصدوا لجميع المحاولات. على الجانب الآخر، اعتمد الضيوف على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، محاولين استغلال أي ثغرة في دفاع ليفربول.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+1، تمكن ويليام سمولبون من تسجيل هدف التقدم لصالح ساوثهامبتون، مستغلًا ارتباك دفاع ليفربول ليضع الكرة في الشباك ويصدم جماهير آنفيلد قبل صافرة نهاية النصف الأول.