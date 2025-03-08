صيام اللاعبين في رمضان يثير الجدل في الاتحاد الفرنسي.. شاهد

السبت 08/مارس/2025 - 05:52 م

شهدت كرة القدم مواقف متناقضة حول صيام اللاعبين في رمضان وفرض الاتحاد الفرنسي عدم صيام اللاعبين خلال تدريبات المنتخب الوطني.

وأبلغ الاتحاد الفرنسي اللاعبين بعدم صيام رمضان في معسكر كليرفونتين وأثار القرار اتهامات بالتمييز وتفكيك فريق المنتخب الوطني بشكل ملحوظ.

دافع رئيس الاتحاد الفرنسي عن القرار أمام صحيفة لو فيغارو وأكد ديالو ضرورة احترام صارم لإطار الفريق الفرنسي وكافة القوانين.

وقدم الاتحاد الإنجليزي موقفاً متسامحاً تجاه اللاعبين الصائمين خلال رمضان وأوقف الاتحاد الإنجليزي مباريات كأس الاتحاد رسمياً للسماح للاعبين بالإفطار.



شهدت مباراة مانشستر يونايتد وفولهام توقفاً مفاجئاً لإفطار اللاعبين دولياً وأوضح الحكم أهمية إعطاء فرصة الإفطار للاعبين الصائمين خلال المباراة وحظي اللاعب المغربي نصير مزراوي بإشادة عالمية لتصرفه الإنساني المميز.