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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي: خليك رحيم في معاملاتك وتصرفاتك

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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أكد الدكتور حسام موافي أن أجمل ما يجعل الناس يشيرون إليك بالرحمة هو أن تكون رحيمًا في معاملاتك وتصرفاتك، مشيرًا إلى أن الله له 99 اسمًا، لكنه اختار "الرحمن" و"الرحيم" ليكونا جزءًا أساسيًا مما نقوله في كل أعمالنا.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الرحمة صفة عظيمة يجب الالتزام بها في العمل، وفي المنزل، ومع الجيران.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وأن من بين أسماء الله الحسنى "الرحمن الرحيم"، لافتًا إلى ملاحظة مهمة عند الصلاة، حيث يبدأ المصلي بقراءة "الحمد لله رب العالمين" دون ذكر البسملة.

وأشار إلى أن الوالدين طاعتهما واجبة، مشددًا على أن الاعتراض لهم ممنوع ولو بكلمة "أف".

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