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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي يحدد أسباب فشل نخاع العظام ويحذر من الإفراط في تناول الأدوية

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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أكد الدكتور حسام موافي أن فشل نخاع العظام يعد مرضًا غير منتشر لكنه ليس بالقليل، موضحًا أن نخاع العظام هو العمود الأساسي الموجود في منتصف العظم والمسؤول عن إنتاج خلايا الدم.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد،إن فشل نخاع العظام قد يصيب كرات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية، مشيرًا إلى أن الحالات الأكثر شيوعًا لهذا المرض تكون في إصابة نوعين من هذه الخلايا معًا.

وأضاف أن من أسباب فشل نخاع العظام لدى البالغين هو سوء استخدام الأدوية وكثرة تناول المسكنات، مشددًا على أن هذه الأدوية قد تؤثر على الكلى ونخاع العظام، مما يسبب مشكلات صحية خطيرة.

وحذر من الإفراط في تناول الأدوية دون استشارة طبية، لما لها من آثار سلبية على صحة الجسم، داعيًا في الوقت ذاته إلى التبرع بالدم، نظرًا لفوائده الكبيرة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الكمية المتبرع بها قد تنقذ حياة إنسان آخر.

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