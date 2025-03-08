الأب لعازر عبود يدعو إلى الوحدة والتسامح في ظل الأوضاع الحالية

أصدر الأب لعازر عبود، كاهن الروم الأرثوذكس من الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في منطقة وادي النصارى بحمص، بيانًا عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، دعا فيه المسيحيين داخل وخارج سوريا إلى التحلي بأخلاق المسيح في هذه الظروف الدقيقة.

ووجه الأب عبود رسالته إلى جميع أبناء المجتمع قائلاً: “الآن وقت أن تتحلوا بأخلاق يسوع، أرجوكم أظهروا أخلاقكم، أخلاق السامري الصالح، هذا ليس وقت التحريض الطائفي ضد أي جهة كانت، لا ضد المسلمين، ولا ضد العلويين، ولا ضد أي طرف آخر. من يرتكب الجرائم هو مجرم فقط، سواء كان من قتل أفراد الأمن العام أو المدنيين. نحن بحاجة إلى الكلام بالعقل، فالوضع خطير وقد ينقلب على الجميع.”

وأضاف الأب عبود في بيانه: “علينا أن نكون صلة وصل بين جميع الأطراف، ولن نسمح بأن تندلع حرب أهلية كما حدث في لبنان. لأجل المسيح، أرجوكم ابتعدوا عن التحريض، لأجل أهلنا وبلادنا ومستقبلنا جميعًا.”

وفي ختام البيان، أكد الأب عبود: “عندما تهدأ الأمور، سيكون لنا كلام آخر.”

وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن دعمهم لنداء الوحدة والهدوء في هذه الظروف الاستثنائية.