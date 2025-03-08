البابا تواضروس الثاني يلتقي لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقرقاص

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا، وبرفقته خدام وخادمات لجنة الطفولة بالإيبارشية، ومجموعة من الأطفال، حيث قدموا قداسته تقريرًا عن أنشطة خدمة الطفولة، ومن بينها ستة مشاريع تعليمية وتوعوية للأطفال، تم إعدادها بواسطة أعضاء اللجنة بالاشتراك مع أطفال المرحلة من أبناء الإيبارشية، والمشاريع الستة هي:

١- إعادة إحياء التراث الأدبي لمدارس الأحد.

٢- مشروع إعادة إحياء ترانيم مدارس الأحد.

٣- برنامج توعية للأطفال والآباء.

٤- مشروع وسيلة إيضاح لكل درس من دروس مناهج التربية الكنسية الموضوعة بواسطة المجمع المقدس.

٥- مبادرات فَرَّح طفل.

٦- كرنڤال التوعية لمرحلة رياض الأطفال.

أثنى قداسة البابا تواضروس الثاني على هذه الأفكار الخدمية والجهد المبذول فيها، وشجعهم مقدمًا لهم الشكر.